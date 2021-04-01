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GeriFutbol Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a Laryea'yı önerdi!
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Futbol
Haber Giriş: 01.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a Laryea'yı önerdi!

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Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a Laryea'yı önerdi!

Beşiktaş yönetimi, takımda kiralık oynayan Valentin Rosier’in bonservisini satın almak için girişimlerini sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, bonservise sahip olan Sporting Lizbon’a; 2.5 milyon Euro para, bir sonraki satıştan pay ve bonuslardan oluşan bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sporting teklifi redderse, Atiba Hutchinson’ın önerdiği Kanadalı Richie Laryea’ya yönelecek. MLS’te Toronto forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2020’de 24 maçta 4 gol, 3 asist kaydetti.

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Kamerun Milli Takımı’nın önceki gün Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında forma giyen Beşiktaşlı Vincent Aboubakar’ın sakatlandığı bildirildi. Karşılaşma sonrası sağ arka adalesinde ağrı hisseden Aboubakar’ın durumu bugün İstanbul’da yapılacak doktor kontrolü sonrası netleşecek.

Atiba Hutchinson, Beşiktaşa Laryeayı önerdi

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