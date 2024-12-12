Athletic, Mourinho’lu Fenerbahçe’yi perişan etti

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İspanyol basını, Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçıyla ilgili haber ve yorumlarında Jose Mourinho’ya ağır eleştirilerde bulundu:
EL CORREO: Athletic, Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’sini perişan etti. Ernesto Valverde’nin takımı bir kez daha rekabetçi seviyesini gösterdi ve neredeyse son 16 turuna doğrudan biletini kesinleştiren büyük bir zafer elde etti
LA VANGUARDiA: İnaki’nin süpersonik golü İstanbul’da liderliği getirdi.
SPORT: Ernesto Valverde, Mourinho’yu ifşa etti.
MARCA: Athletic, muhteşem İnaki Williams’la Fenerbahçe’yi deplasmanda yendi.
MUNDODEPORTiVO: Athletic, Jose Mourihho’nun Türkiye’deki takımını yendikten sonra Avrupa Ligi’nin liderliğine yükseldi.