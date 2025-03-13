Athletic Bilbao, Roma karşısında rahat turladı! Fenerbahçe...

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Fenerbahçe'nin Rangers'ı elemesi halinde çeyrek finalde eşleşeceği Athletic Bilbao ile Roma, İspanya'da karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-1 kaybeden Athletic Bilbao, sahasında ağırladığı Roma'yı 3-1'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri, 45+3 ve 82'de Nico Williams ile 68. dakikada Yuri kaydetti. Roma'nın tek sayısını ise 90+3'te Leondro Parades penaltıdan attı.

Öte yandan İtalyan temsilcisinde ise 11. dakikada Mats Hummels direkt kırmızı kart ile oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.