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Athletic Bilbao maçı öncesi rakibin bilinmeyenleri! İddialı açıklamalar: Onlar daha iyi, Jose Mourinho'yu yenecektir...

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#FENERBAHÇE#Athletic Bilbao#UEFA AVRUPA
Athletic Bilbao maçı öncesi rakibin bilinmeyenleri İddialı açıklamalar: Onlar daha iyi, Jose Mourinhoyu yenecektir...
Hakan Emiroğlu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 14:04

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ligin üst sıralarında bulunan Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Kadıköy’de oynanacak maç öncesi Fenerbahçe 8 puanla 15. Sırada bulunurken İspanyol temsilcisi Athletic 13 puanla 2. Sırada yer alıyor. Temsilcimizin bu zorlu müsabakası öncesi İspanyol gazeteci Juan de Dios Perez Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maç takviminde Athletic Bilbao’yu ağırlayacak. Dev bir heyecana sahne olacak bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe’de kart cezalısı Fred, sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat kadroda yer alamayacaklar. Athletic Bilbao da ise sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu Ander Herrera takımında yer almıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe Süper Lig’de Beşiktaş’a alınan derbi mağlubiyeti sonrası bu maçı hedef maç olarak görürken Avrupa'ya son haftalara ilk 8 umuduyla girmek istiyor. İspanyol gazeteci Juan de Dios Perez ise bu maçın nasıl geçebileceğini ve Mourinho ile Valverde’nin potansiyel satrancını Spor Arena’ya yorumladı

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Tecrübeli gazetecinin yorumları şu şekilde:

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JUAN DE DIOS PEREZ:

“HER MAÇ ZORDUR, ÖZELLİKLE MAÇ KADIKÖY’DE İSE”

Athletic Bilbao İstanbul’a çok formda geliyor. Şu anda La Liga’da 4.sıradalar ve gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyorlar. Real Madrid ve Villareal gibi çok güçlü La Liga ekiplerini devirerek geliyorlar. Avrupa Ligi’nde de iyi durumdalar ve 2.sıradalar. 5 maçta 4 galibiyet aldılar. Sadece Roma deplasmanında berabere kaldılar. Ancak her maç zordur özellikle maç Kadıköy’de ise.

“ATHLETIC AVRUPA LİGİ’NDE SONUNA KADAR GİDERSE SÜRPRİZ OLMAZ”

Bask ekibi için Avrupa Ligi’nde ilerlemek önemli. Orayı bir fırsat olarak görüyorlar. İyi de bir kadroya sahipler. Sonuna kadar gidebileceklerini düşünüyorum. Diğer rakiplere baktığımızda kâğıt üstünde Athletic ağır basıyor. Kupanın Bilbao’ya gelmesi sürpriz olmaz.

“FENERBAHÇE’NİN HIZLI HÜCUMLARINA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ”

Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Çok kaliteli bir hocaları ve kadroları var. Ancak bence istikrarsız oynuyorlar. Her maçı farklı bir senaryoya sahne oluyor. Evlerinde daha iyi oynuyorlar bana sorarsanız. Athletic’in, Fenerbahçe’nin hızlı hücumlarına dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum.

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“VALVERDE, MOURINHO KARŞISINDA SATRANCIN GALİBİ OLACAKTIR”

Güzel bir teknik direktör kapışması olacak kesinlikle. İki büyük teknik adam Jose Mourinho ve Ernesto Valverde keyifli bir satranç mücadelesine çıkacaklar. İki isim de taktiksel anlamda büyük bir deha. Daha önce de karşı karşıya geldiler. Ancak bana sorarsanız Ernesto Valverde bu satrancın galibi olacaktır.

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#FENERBAHÇE#Athletic Bilbao#UEFA AVRUPA

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