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Athletic Bilbao- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

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#Laliga#Athletic Bilbao#Real Madrid
Athletic Bilbao- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Arda Güler ilk 11de mi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 14:25

İspanya LaLiga 16. haftada heyecanlı karşılaşmalar yaşanacak. Athletic Bilbao ve Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Arda Güler'in formasını giydiği eflatun beyazlı ekip, 33 puanla 2. sırada yer alıyor. Rakip takım ise 26 puanla 4. sırada bulunuyor. Real Madrid son olarak Getafe mücadele etti ve sahada 2-0 galibiyetle ayrıldı. Peki Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte ayrıntılar...

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LaLiga bu akşam heyecanlı bir karşılaşmaya sahne olacak. Athletic Bilbao ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Eflatun beyazlı ekip, rakibine üstünlük kurarak deplasmandan puanla dönmek istiyor. Diğer yandan Arda Güler’in maça lk 11’de çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. İşte Athletic Bilbao - Real Madrid maçı canlı yayın bilgisi...

ATHLETİC BILBAO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid, Athletic Bilbao'ya konuk oluyor. 4 Aralık Çarşamba akşamı saat 23.00'te oynanacak

San Mamés Stadyumu'nda oynanacak müsabaka S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, Getafe maçının 46. dakikasında Bellingham'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Arda Güler'in bu maçta yedekler arasında olması bekleniyor.

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#Laliga#Athletic Bilbao#Real Madrid

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