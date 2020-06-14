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Haber Giriş: 14.06.2020 - 17:44,Son Güncelleme:

Athletic Bilbao 1-1 Atletico Madrid

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Athletic Bilbao 1-1 Atletico Madrid
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La Liga'nın 28. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı goller Muniain ve Diego Costa'dan geldi.

La Liga'da corona virüs (koronavirüs) arasından sonra ilk kez sahaya çıkan Atletico Madrid ile Athletic Bilbao 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi Athletic Bilbao, 37'de Iker Muniain ile 1-0 öne geçti. Atletico Madrid, 2 dakika sonra 39'da Diego Costa ile cevap verdi ve 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol omayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 46 yaparken Athletic Bilbao ise 38 puana ulaştı. 

Athletic Bilbao 1-1 Atletico Madrid

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