Athena Gökhan'a 6222 şoku!

Fenerbahçe taraftarı ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında seyirden men cezası aldığı için Galatasaray derbisinde takımını desteklemeye gidemediğini duyurdu.

Athena Grubu’nun solisti olan Özoğuz, X hesabından yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe Kulübü’nün önünden deplasman otobüsüne binmek için geldiğimde hakkımda 6222 kararı çıktığına dair haber aldım. Uygulatanlara teşekkür ediyorum benim için bir şeref madalyasıdır! Takımımın hakkını her yerde, her zaman, her şartta savunmaya devam edeceğim” dedi. Gökhan Özoğuz geçen yıl verdiği bir konserde Galatasaray’a yönelik “Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım” ifadelerini kullanmıştı.