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Atçılık sektöründe yeni dönem!

#Tarım Ve Orman Bakanı#Prof. Dr. Vahit Kirişçi#Atçılık
Atçılık sektöründe yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda 04 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen görev değişikliğinde yeni Tarım ve Orman Bakanı’nın Prof. Dr. Vahit Kirişçi olmasının atçılık camiasında büyük memnuniyet yarattığı konuşuluyor.

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Yeni Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin, atçılık camiasına yakın olup sektörü yakından tanıyan ve sektörün sorunlarına vakıf bir isim olmasının atçılık camiasındaki bu memnuniyetin sebebi olduğu anlaşılıyor.

TBMM’de 22 ve 23. dönemler Adana Milletvekilliği ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yapan Kirişci, 2006’da at yarışları kanununda yapılan değişiklik çalışmalarında da bizzat rol almış olup atçılıkla ilgili Meclise gelen Kanun tekliflerinde de sektöre destek vermesiyle tanınıyor.

Önümüzdeki süreçte, Bakan Kirişci’nin camianın sorunlarının çözümünde kilit rol oynaması ve on binlerce kişinin istihdam edildiği atçılık sektörüne daha büyük faydalar sağlaması bekleniyor.

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#Tarım Ve Orman Bakanı#Prof. Dr. Vahit Kirişçi#Atçılık

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