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Atçılığın önemini ‘hatırla’tan film

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#At Yarışı#Gazi Koşusu#Hipodrom
Atçılığın önemini ‘hatırla’tan film
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 07:00

At yarışı oyunlarında Türkiye’nin ilk yasal sanal bayisi olan Hipodrom.com’un gelecek hedeflerini ve 98’inci Gazi Koşusu’na özel hazırlanan ‘Hatırla’ filminin ilk gösterimi yapıldı.

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İstanbul’da Feriye’de düzenlenen organizasyona Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem ve Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya’nın yanı sıra davetliler ve basın mensupları katıldı. Kısa bir zaman diliminde önemli başarılara ulaşarak sektöre yeni bir soluk getirdiklerini belirten Ersin Erdem; atçılığın Türk kültüründeki yerini yarış severlere hatırlatmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Emre Kokkaya da “Atatürk’ün teşvikleri ile başlayan Gazi Koşusu 98. kez düzenlenirken ‘Hatırla’ diyeceğiz ve seçkin tarihimizdeki asil yoldaşımıza selam duracağız” diye konuştu. 

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#At Yarışı#Gazi Koşusu#Hipodrom

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