Atçılığın önemini ‘hatırla’tan film

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İstanbul’da Feriye’de düzenlenen organizasyona Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem ve Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya’nın yanı sıra davetliler ve basın mensupları katıldı. Kısa bir zaman diliminde önemli başarılara ulaşarak sektöre yeni bir soluk getirdiklerini belirten Ersin Erdem; atçılığın Türk kültüründeki yerini yarış severlere hatırlatmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Emre Kokkaya da “Atatürk’ün teşvikleri ile başlayan Gazi Koşusu 98. kez düzenlenirken ‘Hatırla’ diyeceğiz ve seçkin tarihimizdeki asil yoldaşımıza selam duracağız” diye konuştu.