Atatürk pankartını neden tutmadı? Kostas Sloukas yıllar sonra itiraf etti

Spor Arena Dış Haber- Kostas Sloukas, 2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giymiş ve THY Euroleague şampiyonluğunda takımın önemli bir parçası olmuştu. 10 Kasım 2019 günü Fenerbahçe Beko takım, Ülker Spor Salonu'nda oynanan Beşiktaş maçına Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için üzerinde '81. yılında Atamızı özlem ve saygı ile anıyoruz' yazan siyah bir pankartla çıkmıştı. Parkeye bu pankartla çıkan Sarı-lacivertli takımın Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas'ın pankartı tutmaması gündem olmuştu.

"MAÇA KONSANTRE OLMUŞTUM, BİLİNÇLİ DEĞİL" DEMİŞTİ

O dönem bu görüntünün gündem olmasının ardından açıklama yapan Sloukas, saygısızlık yaptığı yönündeki yorumları reddederek; '5 yıldır buradayım, bu ükeye ve tarihine saygılıyım. Tamamen maça konsantreydim ve bilinçli yapılmış bir hareket değil. Farkına bile varmadım. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye'nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum." demişti.

OLAYIN ASLINI YENİ ANLATTI

Kostas Sloukas, takımı Olympiakos'un resmi sitesine verdiği geniş röportajda pankartı tutmamasından Türkiye - Yunanistan arasındaki ilişkilere kadar açıklamalar yaptı.

Kostas Sloukas'ın açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe ile ilgili kötü bir şey söylemem söz konusu değil. Takım ve ülkedeki herkes bana çok büyük saygı gösterdi. Euroleague şampiyonu olduğumuzda Yunanistan Bayrağı ile sevinmedim. 25 bin Türk taraftarın önünce Yunanistan Bayrağı ile sevinmem saygısızlık olurdu. Diğer ülkelerden olan takım arkadaşlarım, ülkelerinin bayrağıyla kutlamalara katıldı ama ben bunu yapmadım. Türkiye ile Yunanistan'ın geçmişte yaşadığı şeylere saygımdan bunu yapamazdım.

"SOYUNMA ODASINA GİDİP AĞLADIM"

Bu durum sonraki günlerde Yunanistan'da büyük bir olay haline geldi. Yunanistan'da insanlar beni eleştirirken Fenerbahçe taraftarları sonraki maçımızda tribünde Yunanistan bayrakları açtı. Beni, ülkemdeki insanlardan daha iyi anlamışlardı. Bu benim hayatımdaki en büyük zaferdir. Bana yapılan bu jesti gördükten sonra soyunma odasına gidip ağladım. Ben, o günlerde beni eleştirenlerden daha fazla Yunan'ım. 10 yaşından beri bu bayrak için mücadele ediyorum. Sakatken bile ülkemden vazgeçmedim.

"BÜYÜKANNEM İZMİRLİ, ATATÜRK TARAFINDAN ZULME UĞRADI"

"Bu olaydan bir süre sonra bu kez Türkler'in bana yüz çevirdiği bir şey yaşadım. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde çıktığımız bir maçta anma mesajı olan bir pankartla sahaya çıkacaktık. Ben her zaman mantığımla hareket ederim. O an şöyle düşündüm; 'Ben bir Yunan'ım ama yaşadığım ve para kazandığım ülkeye saygı duymalıyım. Önümde Atatürk pankartı açıldı. Ben ülkemin kökenlerine saygı duyan bir insanım. Büyükannem İzmirliydi. Atatürk tarafından zulme uğradı. Büyükannemin ölümünden 85 yıl sonra o pankartı taşıyamazdım. Türkler'in tarihine saygım var ama bu da benim kendi tarihim. Bu sebeple Türkler, o pankartın önünde poz verdiğim için de Yunanlar bana lanet okudu. Benim için öyle olması gerekiyordu ve oldu. Gereğinden fazla üzerinde duruldu bu konunun."

"Size gerçeği anlatayım. Sahaya çıkarken o pankartı önümüze getirdiler. Takımca sahanın ortasına geldik. Pankartın önünde durmamızı istediler. O anda pankartın ne ile ilgili olduğunu sordum. İçeriğini söylediler. Kendimi bir anda korumasız hissettim. O an doğru olanın arkadaşlarımla yan yana olmak ancak pankartı tutmamak olduğuna karar verdim. Türkiye'nin kendi tarihi var ama ben bir Yunan'ım ve Yunanistan'ın da bir tarihi var. O dönem zorlu günler geçirdim. Takım arkadaşlarım bana çok destek oldu. Hiç şikayet etmedim. Fenerbahçe bana her koşulda çok destek oldu.

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