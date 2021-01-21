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Futbol
İHA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 16:27 | Son Güncelleme:

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rüzgar önlemi! Paneller...

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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rüzgar önlemi! Paneller...
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Uzun süredir bakımda olan ve Karagümrük-Beşiktaş maçıyla birlikte kapılarını açan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rüzgara önlem almak için her iki kale arkasına da rüzgar panelleri takıldı.

Süper Lig'in 20. haftasındaki Karagümrük-Beşiktaş maçıyla birlikte kapılarını tekrar açan Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki rüzgar panelleri dikkatlerden kaçmadı.

Uzun süredir bakımda olan stadyumda, yoğun rüzgara karşı önlem alındı. Her iki kale arkasında bulunan tribünlerin üzerine yapılan panellerle birlikte bu bölgeler kapatıldı ve sahaya rüzgar gelmesi engellendi.

Atatürk Olimpiyat Stadında rüzgar önlemi Paneller...

Geçtiğimiz yıllarda bu stadyumu Galatasaray kullandığı zaman rüzgar panelleri yapılmış ancak paneller rüzgara karşı dayanamayıp kırılmıştı. Bu kez farklı bir uygulamayla kale arkalarında bulunan açıklıkların tamamı kapatıldı.

 

Atatürk Olimpiyat Stadında rüzgar önlemi Paneller...

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