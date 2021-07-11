Atari, konsol ve PC oyunları geliştirmeye odaklanacak

Atari, bu senenin başlarında Atari Gaming ve Atari Blockchain için yatırım ve girişimlerini ayıracağını açıklamıştı. 2013 yılında iflas başvurusunda yaşanan zararın ardından, yönetici kadrolarında yapılan bir iç değişikliğin ardından markayı yeniden canlandırmak için adımlar atılmıştı. Şirketin eski genel müdürü Frédéric Chesnais “Bu muhteşem geri dönüş, sağlam bir ekip çalışmasının ve hissedarların desteğinin bir sonucudur ve bu kişilerin her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu sonuçla hepimizin gurur duyabiliriz.” Frédéric Chesnais artık Atari Blockchain ve Atari Lisans müdürü.

Şirketin CEO’su Wade J. Rosen ise geçtiğimiz gün şu ifadeleri kullandı: “Herhangi bir oyunda sunduğumuz deneyimle amacımız, anlamlı oyunlarla erişilebilir ve keyifli anlar sağlamak. Bu Atari’yi oluşturan temel taş ve geçmişimizi geleceğimize bağlayan şey. Bu amaçla, premium oyunların bu tür oyun deneyimini ve Atari DNA'sını daha iyi temsil ettiğini düşünüyoruz.”

Bu dönüşüm ve oyunculara Premium oyun getirme planının ilk projesinin 31 Mart 20211’de çıkması planlanıyor. Firma aynı zamanda bu kararın arkasında rekabet ve pazarlama ortamının, oynaması ücretsiz iş modelini zorlamasının olduğunu belirtti.