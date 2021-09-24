Ataman, Efes'in bütçesini açıkladı: "Net 20-21 milyon euro..."

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Artık geçen sezonu geride bıraktıklarını ve sıfırdan başlangıç yapacaklarını kaydeden Ergin Ataman, "Evet şampiyon apoletiyle sahaya çıkacağız ama o sezon bitti artık. Yeni sezonun hazırlıkları başladı. EuroLeague'de her maçın çok çekişmeli geçtiğini biliyoruz. Biz geçen sezon şampiyon olduk ama sezonun ortalarına doğru play-off sınırının dışındaydık. Sonrasında çok iyi bir ivme yakalayıp 3'üncü olduk. Bu bize iyi bir avantaj sağladı ve sonunda da şampiyonluğa kadar gitti. EuroLeague'de şampiyonluk hedefiyle başlayan 8-9 tane takım var bana göre. Biz bugünden, daha ilk maçtan itibaren biz bu sezon da şampiyonluğu koruyacağız mentalitesinde olmamalıyız. Biz geçen sene 41 maç sonunda şampiyon olduk. Bu sene oralarda olabilmemiz için minimum 39, maksimum 41 tane maç oynamamız lazım. Maçları tek tek değerlendirip, maç kazanıp, puan toplayıp, normal sezonu istediğimiz yerde bitirip, ondan sonra da sezon sonunda geçen sezon olduğu gibi formda şekilde girmemiz lazım. Bugünden biz sezona şampiyonluğu korumak amacıyla çıkıyoruz mentalitesi bize zarar verebilir. Biz sert bir başlangıç yapacağız. Fikstürümüz zor. İlk maç Madrid'de Real Madrid ile. Az da kaldı, maç 30 Eylül'de. Onun ardından CSKA Moskova ile İstanbul'da oynayacağız. Milano'da Armani Milano ile oynayacağız. Bizim artık bu maçlara konsantre olmamız lazım. Her şey istediğimiz gibi giderse sonlara doğru tekrardan o noktalara gelmeyi düşünebiliriz" dedi.

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"TAKIMDA REHAVET TEHLİKESİ FARK ETTİM, MENTAL HAZIRLIĞINI ANTRENMANLARDA YAPMAMIZ GEREK"

DHA muhabirinin, "Şampiyonluk sonrasında takımda rehavet görüyor musunuz" sorusuna deneyimli başantrenör, şu yanıtı verdi: "Ben bu tehlikeyi biraz fark ettim. Sezon öncesi özellikle Atina'da oynadığımız turnuvada bazı oyuncularımızın hala hazır olmadığını gördüm. Takım olarak hazırlık döneminde sakatlarımız çok oldu. Bu dönemin tamamını Larkin olmadan oynadık. Son 2-3 haftada Simon ve Singleton gibi takımın ilk 5'inin 3 tane oyuncusunu kullanamadık. Artı Pleiss'ın İtalya'daki kampın son günlerinde ciddi bir diz sakatlığı oldu. Bu 4 oyuncuyu biz son 15 gündür çalıştıramadık. Önümüzdeki hafta başında tam kadro çalışmayı bekliyoruz. Bunlar da tabii biraz sezon başında dengemizi bozdu ama ben rehavet tehlikesinin var olduğunu düşünüyorum. Son oynadığımız hazırlık turnuvasından sonra işleri daha sıkı tutup, geçen senenin şampiyonluğu, bu senenin şampiyonluk hedefinden uzaklaşıp maçlara odaklanmamız gerektiğini düşündük teknik ekibimizle. Daha yoğun ve daha sert bir antrenman temposuna başladık. Bizim takımımızdaki oyuncuların hepsi üst düzeyde kazanmayı seven, sahaya çıktıkları zaman oynadıkları oyundan keyif alan bir takım. Seyircinin de olmasıyla beraber kazanmak isteyecek bir takım. Ama tabii bunun mental hazırlığını bizim antrenmanlarda yapmamız gerekiyor. Bunun çalışmalarına başladık."

"BAZI OYUNCULARIN MENTAL VE FİZİKSEL OLARAK HAZIR OLMADIKLARINI GÖRÜRSEK TRANSFER YAPARIZ, NİYE YAPMAYALIM?"

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Anadolu Efes'in sezon başında sadece Sertaç Şanlı yerine Filip Petrusev'i kadrosuna katması ve başka bir transfer yapmamasıyla ilgili konuşan Ergin Ataman, istikrarı tercih ettiklerini söyleyerek, "Kadroya takviye yapmak için kadrodan bazı oyuncuları çıkartmak gerekiyor. Var olan bir kadro var ve bu kadroya star, veteran oyuncu takviyesi yaptığınız zaman takımın dengesi bozulur. Biz 3 senedir birlikte oynayan, geçen sene de şampiyon olan kadroyu koruyup, böyle bir yöntem seçtik. İstikrarlı bir yöntem seçtik. Ama tabii ki sezon içerisinde eksiklik gördüğümüz pozisyonlar olursa, bunu değerlendiririz. Son Panathianaikos maçında Pleiss ve Singleton yoktu ama uzunlarımızın performansından hiç memnun kalmadım. Genç oyuncumuz Yiğitcan dışında 3 oyuncumuzun performansı beni oldukça düşünceye sürükledi. Tabii şu da var, sezon başındayız, oyuncuların bir form tutma durumları var. Ama tabii oyuncuların da şunun bilincinde olması gerekiyor: "Biz zaten şampiyon oyuncularız, biz buradayız, iyi de olsak kötü de olsak biz buradayız." Böyle bir şey yok. Bu takımın yeniden büyük hedefleri var. Herkesin o hedefler doğrultusunda en iyi noktaya gelmesi gerekiyor. Biz sezon başında istikrarı korumak için bir yapı oluşturduk ama bu yapı içerisinde bazı oyuncuların mental olarak, fiziksel olarak hazır olmadıklarını ve takımın bütününe fayda sağlamadıklarını görürsek, yaparız transfer, niye yapmayalım" ifadelerini kullandı.

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"HEM KULÜP HEM DE MICIC VE LARKIN KARŞILIKLI FEDAKARLIK YAPTI"

Takımın yıldızları Vasilje Micic ve Shane Larkin'in takımda kalması hakkında görüş bildiren tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu: "Şampiyon takımı korumak, bir kez de seyirciyle beraber bu coşkuyu yaşabilmek için hem kulübün hem oyuncuların karşılıklı yaptıkları fedakarlıklar sonucunda bu oyuncular kaldılar. Özellikle kulübün ciddi anlamda fedakarlık yaptığını söyleyebiliriz. Sadece bu 2 oyuncu değil. 2018'in yazında kadroyu değiştirip 9 yeni oyuncu almıştık. O zamanki oyuncu bütçemiz 10 milyon Euro'lardayken, bugün bu bütçemiz 20-21 milyon Euro'lara çıktı. Tabii net bu bütçe. Brüte vurduğunuzda daha yüksek rakamlara geliyor. Bu şampiyon takımı korumak için Anadolu Efes Spor Kulübü ciddi anlamda bir fedakarlık yaptı. Bunun karşılığını bu sene de almak istiyoruz. Oyuncularımızın duygusal yaklaşımları da büyük rol oynadı. Sonuçta bu 2 oyuncu EuroLeague'in en değerli 5-6 oyuncusundan 2 tanesi. Micic bu sezonun MVP'si, Larkin ise oynanmayan sezonun gerçek MVP'si. Bu oyuncular bu parayı hak ediyorlar mı? Ediyorlar. Biz vermesek başka kulüpler verir miydi? Verirdi. Biz verdik, takımı tuttuk, yeniden şampiyon olmak istiyoruz ama bu tabii kulübün de üzerine büyük bir yük getirdi. Onun için de üzerimizde çok ciddi bir sorumluluk var bu sene de."

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"TARAFTARLAR EKSTRA MOTİVASYON SAĞLIYOR"

Uzun zaman sonra seyircilerine kavuşacaklarının hatırlatılması üzerine Ergin Ataman, "Taraftar tabii ki çok önemli. Bizim oyuncularımıza da sorduğum zaman, taraftarın onlara ekstra motivasyon sağladığını söylüyorlar. Bu bütün takımlar için geçerli tabii ama hem oynayan, eğlenen hem de izleyeni eğlendiren bir basketbol tarzımız olduğu için, bunun taraftarla bütünleşmesi çok daha keyifli. Bizim en iyi sezonumuz şampiyon olduğumuz geçen sezon değil. 2019'da iptal edilen EuroLeague sezonu. Normal sezonunda 28 maçın 24'ünü kazandık ve o sezon her maç doluydu. Gerek Sinan Erdem'deki maçlar, gerek deplasmandaki maçlar. Biz bundan keyif alan bir takımız. Taraftar yüzde 50 oranında olacak bizim sahamızda. Yunanistan, İtalya, İspanya, Fransa gibi yerlerde de bu şekilde. Bazı ülkelerde yine tam olacak. Biz Partizan'da bir jübile maçı oynadık, 20 bin seyirci vardı. Salonda nefes alınmıyordu. Geçen sene de olduğu gibi her ülkenin kendi kuralları geçerli olacak" diye konuştu.

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"12 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN MAÇA GELEMEMESİ KURALININ DÜZELTİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Anadolu Efes'in taraftar kitlesinin ailelerden oluştuğunu kaydeden Ergin Ataman, 12 yaş altı çocukların maça gelememesi kuralının düzeltilmesi gerektiğini belirterek, "Biz daha çok fanatizmden uzak, ailelerin çocuklarıyla maça geldiği, maçları şov şeklinde oynayan bir takımız. Ama Türkiye'de nedenini anlayamadığım, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun bana anlatmasını beklediğim, 12 yaş altı çocukların maçlara gelememesi gibi bir kural konmuş. Bizim taraftar kitlemizin büyük bölümü aileler. 3-5 yaşında çocuklarla geliyorlar. Ben bir araştırma yaptım, Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir kural yok. Aksine çocukların daha güvenli olduğunu söylüyor. Baba maça gelebiliyor, anne maça gelebiliyor. Evde çocuklarla beraberler zaten. Çocuklar uçağa binebiliyorlar aileleriyle, AVM'ye gidebiliyorlar, sinemaya gidebiliyorlar, konsere gidebiliyorlar, aşıları olmadığı için maça gelemiyorlar. Biraz tuhaf buldum bunu. Bilim Kurulumuzun bu konuda bir açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar da pandemi döneminde psikolojik olarak en çok etkilenen gruplardan biri. Özellikle 7-8 yaşından sonra çocukların çok fazla spora ilgi duyduğunu görüyoruz. Maçları takip ediyorlar, spor yapıyorlar, spor okulları açık. Şimdi babalarıyla beraber, anneleriyle beraber maçımıza gelemeyecekler. Futbol maçlarına gidemiyorlar. Bu bizim için handikap olacak. Biz böyle fanatizm olan, sürekli 10 bin seyircinin geldiği bir takım değiliz. Aileler maça geliyor. Çocuğu ne yapacaklar? Bu çocuklar psikolojik olarak etkilenecek. Bunun ben ivedilikle düzeltilmesini ya da dünyanın göremediği, Bilim Kurulumuzun gördüğü bilimsel bir açıklama bekliyorum. Yunanistan'da, İtalya'da, Sırbistan'da, İspanya'da maçlar yaptık, hepsinde çoluk çocuk aileler salondaydı. Ben de araştırdım. Hiçbir yerde böyle bir sınırlama olmadığını gördüm. Bunun düzeltilmesini bekliyoruz" dedi.

"HER MAÇA ODAKLANIP SONUNA KADAR MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEK GEREKİYOR"

Son olarak Anadolu Efes'in yeniden EuroLeague şampiyonluğuna uzanması için gereken ana etkenin ne olduğu sorusuna Ataman, "Ana etken maç kazanmak. Sonu düşünmeden, her maça odaklanıp, kazanınca biz gene şampiyonluğa gidiyoruz veya kaybedince bir anda strese girip eyvah bu sene olmayacak mı diye strese girmeden hataları görüp sonuna kadar mücadeleyi sürdürmek gerekiyor. Evet biz şampiyon olarak sahaya çıkacağız ama yeniden o noktalara gelmemiz için geçen senenin ikinci yarısında gösterdiğimiz mücadeleyi başından itibaren göstermemiz gerekiyor. Bu kolay değil, çok zor. Rakiplere baktığın zaman görüyorsun. Bizim her şey içinde toplam brüt bütçemiz 29-30 milyon Euro'lara çıktı. Ama Real Madrid, CSKA Moskova, Barcelona, Milano'yu gördüğün zaman bunun altında olmadığını görüyorsun. Bazılarının bunun oldukça üzerinde olduğunu görüyorsun. Onun için de karşımızda starlarla dolu başka takımlar var. Türkiye'deki rakibimiz Fenerbahçe de öyle. Kadrosunda bugün Nando De Colo ve Jan Vesely olan bir takımın da çok güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum. Onlar da ciddi bir takım. Ciddi bir mücadele olacak" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.