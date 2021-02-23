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GeriFutbol Atalanta'nın 21 yaşındaki futbolcusu Willy Ta Bi kansere yenildi
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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2021 - 20:16 | Son Güncelleme:

Atalanta'nın 21 yaşındaki futbolcusu Willy Ta Bi kansere yenildi

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Atalanta'nın 21 yaşındaki futbolcusu Willy Ta Bi kansere yenildi
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İtalya Serie A takımlarından Atalanta, 21 yaşındaki oyuncusu Willy Ta Bi'nin kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uzun bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden 21 yaşındaki Fildişili oyuncu bugün hayata gözlerini yumdu.

Atalanta Kulübü yaptığı açıklamada, "Başkan Antonio Precassi ve tüm Atalanta ailesi, Willy Braciano Ta Bi'nin zamansız ölümünden ötürü derinden üzüldü" ifadelerine yer verdi.

Atalantanın 21 yaşındaki futbolcusu Willy Ta Bi kansere yenildi

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