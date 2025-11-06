Atalantalı Lookman, hocası Juric ile tartışmıştı! Takım içinden açıklama geldi

Haberin Devamı

Ademola Lookman, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Marsilya - Atalanta maçında hocasıyla tartıştı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 75. dakikada oyundan alınan Lookman, yedek kulübesine doğru yürüdüğü sırada teknik direktörü Ivan Juric ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Oyundan alınacağını öğrendiği sırada karardan memnun olmadığını belli eden Nijeryalı oyuncu, kenara geldiği sırada Juric'ten sert tepki gördü.

Oyuncusunun kolundan tutup yüzüne karşı bağıran Juric, Lookman'dan karşılık alınca teknik ekip araya girerek yaşanan olayı soğuttu.

BELLANOVA KONUŞTU

Atalantalı Raoul Bellanova, konuya ilişkin SportMediaset'e açıklamalarda bulundu:

Sahada yaşananların normal olduğunu düşünüyorum. Maçın rekabetçi ruhu ve adrenalini bu.

Bir forvet oyuncusu, değişikliğinden asla memnun olmaz ancak bu tür şeyler soyunma odasında çözülür ve böyle olmalıydı.

Bir arada kalmaya çalışmalıyız. Takım yıllardır aynı; bir aile gibiyiz ve aramızda hiçbir sorun olmamalı.