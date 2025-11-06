×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Atalantalı Lookman, hocası Juric ile tartışmıştı! Takım içinden açıklama geldi

Güncelleme Tarihi:

#Lookman-Juric Tartışması#Atalanta#Ivan Juric
Atalantalı Lookman, hocası Juric ile tartışmıştı Takım içinden açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 16:52

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Marsilya-Atalanta maçında teknik direktör Juric ve golcü futbolcu Lookman arasında tartışma yaşandı. Konuya dair Atalantalı Raoul Bellanova’dan açıklama geldi.

Haberin Devamı

Ademola Lookman, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Marsilya - Atalanta maçında hocasıyla tartıştı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 75. dakikada oyundan alınan Lookman, yedek kulübesine doğru yürüdüğü sırada teknik direktörü Ivan Juric ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Gözden KaçmasınArda Güler için Real Madrid’de 2 kritik sorun belirlendi Xabi Alonso devredeArda Güler için Real Madrid’de 2 kritik sorun belirlendi! Xabi Alonso devredeHaberi görüntüle

Oyundan alınacağını öğrendiği sırada karardan memnun olmadığını belli eden Nijeryalı oyuncu, kenara geldiği sırada Juric'ten sert tepki gördü.

Oyuncusunun kolundan tutup yüzüne karşı bağıran Juric, Lookman'dan karşılık alınca teknik ekip araya girerek yaşanan olayı soğuttu.

Atalantalı Lookman, hocası Juric ile tartışmıştı Takım içinden açıklama geldi
Atalantalı Lookman, hocası Juric ile tartışmıştı Takım içinden açıklama geldi
Atalantalı Lookman, hocası Juric ile tartışmıştı Takım içinden açıklama geldi

Atalantalı Lookman, hocası Juric ile tartışmıştı Takım içinden açıklama geldi

Haberin Devamı

BELLANOVA KONUŞTU

Atalantalı Raoul Bellanova, konuya ilişkin SportMediaset'e açıklamalarda bulundu:

Sahada yaşananların normal olduğunu düşünüyorum. Maçın rekabetçi ruhu ve adrenalini bu.

Gözden KaçmasınFenerbahçeli Talisca, ülkesine transfer olabilir: Projeyi görüşmeye açıkFenerbahçeli Talisca, ülkesine transfer olabilir: Projeyi görüşmeye açıkHaberi görüntüle

Bir forvet oyuncusu, değişikliğinden asla memnun olmaz ancak bu tür şeyler soyunma odasında çözülür ve böyle olmalıydı.

Bir arada kalmaya çalışmalıyız. Takım yıllardır aynı; bir aile gibiyiz ve aramızda hiçbir sorun olmamalı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lookman-Juric Tartışması#Atalanta#Ivan Juric

BAKMADAN GEÇME!