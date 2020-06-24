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GeriFutbol Atalanta'dan Zeki Çelik'in transferi için servet!
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Futbol
Haber Giriş: 24.06.2020 - 20:02,Son Güncelleme:

Atalanta'dan Zeki Çelik'in transferi için servet!

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Atalanta'dan Zeki Çelik'in transferi için servet!
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Serie A ekiplerinden Atalanta, Lille'de forma giyen Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ve son sezonlarda Serie A'da istikrarlı bir grafik çizen Atalanta, milli oyuncu Zeki Çelik'e talip oldu.

Fransa basınında yer alan habere göre; Lille, Zeki Çelik'in bonservisini 12 milyon euro olarak belirledi.

İtalyan ekibin bu ücreti ödemeye sıcak baktığı ve yakın zamanda resmi teklifin yapılacağı belirtildi.

İstanbulspor'dan 2018 yazında Lille transfer olan milli sağ bek, bu sezon 32 maçta 3 asist yaptı.

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