Atalanta'dan Galatasaray'a Lookman yanıtı! Bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman için girişimlerini sürdürüyor.

Ocak ayındaki ara transfer döneminde olası bir Barış Alper Yılmaz ayrılığı sonrasında kanat mevkisine takviyesi yapacak olan sarı-kırmızılılar, Nijeryalı oyuncu için nabız yokluyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Atalanta, başta Galatasaray olmak üzere Ademola Lookman'ı isteyen kulüplerden 50 milyon euro bonservis talep ediyor.

OSIMHEN İKNA TURLARINI SÜRDÜRÜYOR

Haberde Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in milli takımdan arkadaşı olan Ademola Lookman'ı Ocak ayında sarı-kırmızılı kulübe 'evet' demesi için ikna etme çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Atalanta'nın istediği bonserviste şu an için ısrarcı olduğu ve indirime yanaşmadığı belirtildi.

PSG VE INTER'E GÖNDERMEMİŞTİ

Atalanta Başkanı Antonio Percassi'nin 2024 yazında PSG'den gelen teklifi reddettiği geçen yaz transfer döneminde ise Inter'e satışına izin vermediği Nijeryalı futbolcuyu en iyi fiyata satmayı hedeflediği ve futbolcu cephesinin kulübü tehdit etmesine müsamaha göstermeyeceği kaydedildi.

1,5 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Takımdan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Atalanta ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Atalanta formasıyla ilk üç sezonunda 118 maça çıkan ve 52 gol - 25 asistlik performans sergileyen Lookman, bu sezon ise forma giydiği 12 maçta yalnızca 1 gol kaydetti.