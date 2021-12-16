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Atalanta'da Merih Demiral'dan teklif, şampiyonluk ve Ronaldo sözleri! 'Birkaç teklif aldım ama...'

#Merih Demiral#Atalanta#Ronaldo
Atalantada Merih Demiraldan teklif, şampiyonluk ve Ronaldo sözleri Birkaç teklif aldım ama...

Sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya 1 yıllığına kiralanan milli futbolcu Merih Demiral, transferine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu. Demiral ayrıca şampiyonluk ve eski takım arkadaşı Ronaldo'yla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'tan ayrılıp Atalanta'yı tercih etme nedenini anlatırken, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United için önemine vurgu yaptı.

La Gazzetta dello Sport'a bir röportaj veren 23 yaşındaki futbolcu, Atalanta'ya transfer olmadan önce teknik direktör Gian Piero Gasperini ile bir görüşme yaptığını söyledi.

Yurt dışından da teklifler aldığını belirten Merih, "İtalya'dan ayrılabilirdim ancak Gasperini beni ikna etti. Bunun benim için büyük bir şans olabileceğini anladım. Başlangıcın oldukça zor olduğunu itiraf etmeliyim. Bu tarz değişimlerde sistemi anlamalı ve zihniyetinizi değiştirmeniz gerekir. Gasperini'nin antrenmanları yoğun geçiyor ama onun, benim için en uygun teknik adam olduğuna inanıyorum. Forvetlerle yapılan düelloları seviyorum ve onların sahada yapacaklarını tahmin etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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"RONALDO'YLA SIK SIK KONUŞUYORUZ"

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Cristiano Ronaldo ile arasında özel bir bağ olduğunu belirten başarılı savunmacı, "Bana her zaman yardım etti. Sık sık mesajlaşıyoruz ve sohbet ediyoruz. Tanıdığım en iyi insanlardan biri. Onunla karşılıklı oynamaktansa aynı takımda olmanın daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her zaman fark yaratır. Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarına bakın. Manchester United o olmadan son 16'ya kalır mıydı? Bence mümkün değil" diye konuştu.

"LİDER OLMADAN KONUŞMAM"

Ligde şampiyon olmalarının mümkün olduğunu belirten Merih Demiral, "Biz iyi bir takımız. Futbolcular, teknik direktörün istediği şeyleri sahada yansıtmaya çalışıyorlar. Özel bir şey yapıp yapmadığımızı bilmiyorum ama Atalanta'da forma giymek her şeyin mümkün olduğunu hissettiriyor. Şampiyonluk? Sıralamada birinci olmadan, bununla ilgili konuşmam" şeklinde konuştu.

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