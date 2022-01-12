Atalanta'da futbolcular, Ahmet Çalık'ı andı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca son tabloyu paylaşırken uyardı: Omicron ağırlık kazandıkça vefatlara da yansıyabilirBakan Koca son tabloyu paylaşırken uyardı: Omicron ağırlık kazandıkça vefatlara da yansıyabilir#Koronavirüs
Fenerbahçede İsmail Kartal sahaya indi İlk açıklama ve toplantıda Mesut detayı...Fenerbahçe'de İsmail Kartal sahaya indi! İlk açıklama ve toplantıda Mesut detayı...#Fenerbahçe
Bill Gates sessizliğini bozdu Flaş aşı yanıtıBill Gates sessizliğini bozdu! Flaş aşı yanıtı#Bill Gates
Bilim Kurulu sonrası flaş açıklama: Omicron baskın hale geldiBilim Kurulu sonrası flaş açıklama: Omicron baskın hale geldi#Koronavirüs
HDPli Güzelin teröristle fotoğrafı... Bakan Soylu: Muhalefet gibi görmezden gelemeyizHDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafı... Bakan Soylu: Muhalefet gibi görmezden gelemeyiz#Süleyman Soylu
Beştepedeki toplantıda flaş karar: HÜRJETte seri üretime geçilecekBeştepe'deki toplantıda flaş karar: HÜRJET'te seri üretime geçilecek#Ankara
4 partiden ortak Kazakistan bildirisi: Desteğimiz sürecek4 partiden ortak Kazakistan bildirisi: Desteğimiz sürecek#TBMM
Minik Ayşenurun ölümünde korkunç iddialar... Dayıdan itiraf geldi: Tekme attımMinik Ayşenur'un ölümünde korkunç iddialar... Dayıdan itiraf geldi: Tekme attım#Çocuk
HDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktıHDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktı! #HDP
Formula 2de Cemi neler bekliyor En başarılı pilot...Formula 2'de Cem'i neler bekliyor! En başarılı pilot...
ABDdeki skandal cinsel saldırı davası: Prens Andrewe kötü haberABD'deki skandal 'cinsel saldırı' davası: Prens Andrew'e kötü haber!#Prens Andrew
Afrika Kupasında skandal kararlar Maçı erken bitirdi, ortalık karıştıAfrika Kupası'nda skandal kararlar! Maçı erken bitirdi, ortalık karıştı#Afrika Kupası
Terim Don Kişot olmak istedi, işletme körlüğü var"Terim 'Don Kişot' olmak istedi, işletme körlüğü var"
Uzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkatUzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkat!#Borsa İstanbul
Sert açıklama: Kriz Rusyanın başının altından çıktı Ukraynaya saldırırlarsa...Sert açıklama: Kriz Rusya'nın başının altından çıktı! Ukrayna'ya saldırırlarsa...#RUSYA
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Atalanta'da futbolcular, Ahmet Çalık'ı andı

#Ahmet Çalık#Atalanta#Merih Demirla
Atalantada futbolcular, Ahmet Çalıkı andı

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'da futbolcular, hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı andı.

Haberin Devamı

Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık için bir mesaj da İtalya'dan geldi.

Ankara'ya doğru yolculuk yaptığı esnada aracının kontrolünü kaybeden ve uçurumdan yuvarlanarak yaklaşık 135 metre sürüklenen Konyaspor'un milli stoperi Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Avrupa basınında kazaya geniş yer ayrılmış ve yaşananlar yakından takip edilmişti.

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'da futbolcular, Venezia maçı sonrasında Ahmet Çalık'ı andı.

Milli oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte Ahmet Çalık anısında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Çalık#Atalanta#Merih Demirla

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri