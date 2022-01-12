Atalanta'da futbolcular, Ahmet Çalık'ı andı

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Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık için bir mesaj da İtalya'dan geldi.

Ankara'ya doğru yolculuk yaptığı esnada aracının kontrolünü kaybeden ve uçurumdan yuvarlanarak yaklaşık 135 metre sürüklenen Konyaspor'un milli stoperi Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Avrupa basınında kazaya geniş yer ayrılmış ve yaşananlar yakından takip edilmişti.

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'da futbolcular, Venezia maçı sonrasında Ahmet Çalık'ı andı.

Milli oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte Ahmet Çalık anısında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.