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Atalanta, Young Boys'u 1-0, Zenit ise Malmö'yü 4-0 yendi

#Şampiyonlar Ligi#Atalanta#Young Boys
Atalanta, Young Boysu 1-0, Zenit ise Malmöyü 4-0 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların ikinci haftasının ikinci gününe, iki maçla başlandı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında TSİ 19.45'te başlayan Atalanta-Young Boys ve Zenit-Malmö maçları sona erdi.

F Grubu'nda İtalya'nın Atalanta takımı, konuk ettiği İsviçre'nin Young Boys ekibini 68. dakikada Matteo Pessina'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Grupta 4 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Atalanta'da milli oyuncu Merih Demiral, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Young Boys ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

- Zenit evinde zorlanmadı

H Grubu'nda Rusya temsilcisi Zenit, Gazprom Arena'da İsveç'in Malmö takımını ağırladı.

Ev sahibi ekip, 9. dakikada Claudinho, 49. dakikada Daler Kuzyaev, 80. dakikada Aleksei Sutormin ve 90 4. dakikada Wendel'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Malmö'nün defans oyuncusu Anel Ahmedhodzic, 53. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Bu sonucun ardından Zenit grupta 3 puanla 3. sıraya yerleşirken, son sıradaki Malmö ise henüz puanla tanışamadı.

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#Şampiyonlar Ligi#Atalanta#Young Boys