Atalanta Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaşın yeni teknik direktörünü Alman basını duyurdu Ters köşe isim...Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü Alman basını duyurdu! Ters köşe isim...#Beşiktaş
Uzmanlar uyardı... Çocuklarda sıra dışı Omicron belirtisiUzmanlar uyardı... Çocuklarda sıra dışı Omicron belirtisi #Omicron
Film gibi... Dünya izledi Her anı böyle görüntülendiFilm gibi... Dünya izledi! Her anı böyle görüntülendi #Niagara Şelaleleri
Asgari ücret 4üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlarAsgari ücret 4'üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Sergen Yalçın böyle ayrıldı Tesis çıkışı o an...Sergen Yalçın böyle ayrıldı! Tesis çıkışı o an...#Sergen Yalçın
Gizli plan deşifre oldu... Ortadoğuda yeni kriz'Gizli plan' deşifre oldu... Ortadoğu'da yeni kriz#İsrail
Sağlık Bakanlığından yeni genelge 81 kente gönderildiSağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 kente gönderildi#Sağlık Bakanlığı
Beşiktaştan tazminat ve Şenol Güneş açıklamasıBeşiktaş'tan tazminat ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
Dudaklarına botoks yapılan develer ortalığı karıştırdı...Dudaklarına botoks yapılan develer ortalığı karıştırdı...#Suudi Arabistan
İngiltereden işgal uyarısı 75 yıl sonra göreceğimiz en büyük savaşİngiltere'den işgal uyarısı! '75 yıl sonra göreceğimiz en büyük savaş'#İngiltere
Uçan taksiler gerçek oluyor Peki İstanbulun taksicileri ne diyorUçan taksiler gerçek oluyor! Peki İstanbul'un taksicileri ne diyor? #Elektrikli Hava Araçları
Jeffrey Epsteinın eski pilotu konuştu: Aynı anda iki sevgilisi vardı, biri yarı yaşındaydıJeffrey Epstein'ın eski pilotu konuştu: Aynı anda iki sevgilisi vardı, biri yarı yaşındaydı#Ghislaine Maxwell
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Yanıldım dedi ve kritik tarihi duyurduBill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... 'Yanıldım' dedi ve kritik tarihi duyurdu!#Koronavirüs
‘Hayat andan ibarettir’ 40,5 senelik...‘Hayat andan ibarettir’ 40,5 senelik...#Ünlüler
Tercüman çevirdi, Terim şaşkına döndü Beşiktaş detayı...Tercüman çevirdi, Terim şaşkına döndü! Beşiktaş detayı...#Galatasaray
HABERLERSpor Arena Haberleri

Atalanta Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

#Şampiyonlar Ligi#Atalanta#Villarreal
Atalanta Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Atalanta ile Villarreal arasında oynanan tek Şampiyonlar Ligi maçı bu sezon İspanya'da 2-2 sona erdi.Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarına rakip olduğu beş maç toplam 21 gole sahne oldu.Avrupa kupalarında İtalyan takımlarına konuk olduğu sekiz maçın sadece birini kazanabilen Villarreal, tek galibiyetini son ziyaretinde Roma'yı 1-0 mağlup ederek aldı. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Atalanta Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi tarihinde grupların ilk üç maç haftasında ortalama 0.89 puan toplayan Atalanta, son üç maçlardan ortalama 2 puan çıkarıyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde 20+ maça çıkan takımlar arasında oynadığı karşılaşmalar ortalama en fazla gole sahne olan takım Atalanta. Deplasmanda oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçında Young Boys'u 4-1 mağlup eden Villarreal, turnuva tarihinde üst üste iki dış saha galibiyeti alamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son iki maçta da gol atan Duván Zapata, Atalanta tarihinde üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandıran ilk oyuncu olmak istiyor. Turnuva tarihinde bunu başaran tek Kolombiyalı oyuncu ise Radamel Falcao. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'den daha fazla gole sebep olan hata yapan tek takım Porto. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla oyuncusu gol atan üç takımdan biri Atalanta.

Atalanta Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Haberin Devamı

YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Devler Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi veren Atalanta ile Villarreal'in İtalya'da oynayacağı maç, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Karşılaşmanın bu akşam oynanmasına karar verildi.

ATALANTA VİLLARREAL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atalanta Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Atalanta#Villarreal

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab
Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla