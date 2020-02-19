Atalanta Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi için kritik maç!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atalanta, Valencia'yı konuk edecek. Bu mücadeleden avantaj elde edecek olan takım, rövanş maçına avantajlı başlayacak. Peki, Atalanta Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ATALANTA VALENCİA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atalanta, Valencia'yı ağırlayacak. 19 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

LA LİGA SON DURUM



Real Madrid, milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun forma giydiği Celta Vigo'yu konuk ettiği haftada 2-2 berabere kalarak 5 maç sonra puan kaybetti.



Barcelona sahasında Getafe'yi 2-1 mağlup ederek Real Madrid'in puan kaybettiği haftada zirveye yaklaştı.



Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Atletico Madrid ve Sevilla, haftayı birer puanla kapattı. Atletico Madrid, Valencia deplasmanında, Sevilla ise evinde Espanyol ile 2-2 berabere kaldı.



La Liga'nın 24. haftası sonunda puanını 53'e çıkaran Real Madrid, liderliğini sürdürdü. Başkent ekibini, Barcelona bir, Getafe 11, Atletico Madrid ve Sevilla 13'er puan geriden takip etti.



SERİE A SON DURUM



Juventus, evinde Brescia'yı 2-0 yendi ve liderliği Inter'den geri aldı.



Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaştığı maçta Lazio, sahasında Inter'i 2-1 mağlup etti. Ligde 16 hafta sonra mağlup olan Inter, ikinci yenilgisini yaşadı.



Haftanın öne çıkan bir diğer maçında Atalanta, konuk ettiği Roma'yı 2-1'lik skorla geçti.



Bu akşam Milan ile Torino arasındaki maçla tamamlanacak Serie A'nın 24. haftasını Juventus, 57 puanla zirvede tamamladı. Lazio 56 puanla ikinci, Inter 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor.