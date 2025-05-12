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Atalanta, Roma'nın 19 maçlık serisine son verdi! Zeki Çelik...

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#İtalya Serie A#Roma#Zeki Çelik
Atalanta, Romanın 19 maçlık serisine son verdi Zeki Çelik...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 23:49

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Atalanta, konuk ettiği Roma'yı 2-1 mağlup etti.

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Atalanta ile Roma, İtalya Serie A'nın 36. haftasında karşı karşıya geldi.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Atalanta'ya 3 puanı getiren golleri 9. dakikada Ademola Lookman ve 32. dakikada Bryan Cristante kaydetti.

Roma'nın ise tek sayısı 76. dakikada Ibrahim Sulemana'dan geldi.

Öte yandan milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma adına 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 3. galibiyetini elde eden Atalanta, puanını 71 yaptı ve haftayı 3. sırada tamamladı. 19 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Roma ise 63 puan ile 6. basamakta kaldı.

Serie A'nın 37. haftasında Atalanta, Genoa deplasmanına konuk olacak. Roma ise sahasında Milan'ı ağırlayacak.

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#İtalya Serie A#Roma#Zeki Çelik

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