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Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

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#Atalanta - Real Madrid Maçı#Arda Güler#Şampiyonlar Ligi
Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Arda Güler oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 10:08

Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadeleleri Atalanta - Real Madrid maçı ile devam ediyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in yer aldığı Real Madrid maç kadrosu karşılaşma öncesi merak ediliyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynayacakları maç öncesi milli futbolcumuz Arda Güler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bergamo'da oynanacak olan Atalanta - Real Madrid maç kadrosu belli oldu. Peki, Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...

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Devler Ligi'nde bu akşam Atalanta Real Madrid maçı heyecanı yaşanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Polonyalı hakemin yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Real Madrid, geride kalan 5 haftada 6 puan topladı. Şampiyonlar Ligi'nde 24. sırada yer alan Real Madrid Atalanta deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte Atalanta - Real Madrid maçı canlı izle bilgisi...

ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak Atalanta Real Madrid maçı 10 Aralık Salı TSİ 23:00'da oynanacak. Karşılaşma tabii Spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Arda Güler oynayacak mı

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Karşılaşma öncesi Endrick ve Arda Güler'in geleceğine dair açıklamalar yapan Carlo Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok. İster 18, ister 40 yaşında olsun. Takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor." diye konuştu.

Son olarak La Liga'da Girona deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Arda Güler maçta 89 dakika kalarak 1 gole imza atmıştı. Arda Güler'in Atalanta Real Madrid maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

 

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#Atalanta - Real Madrid Maçı#Arda Güler#Şampiyonlar Ligi

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