Atalanta Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Atalanta Real Madrid maçı ile Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda mücadele devam ediyor. Kendi liglerinde çıktıkları son 3 maçtan da galip ayrılmayı başaran Atalanta ve Real Madrid, galibiyet serisini Şampiyonlar Ligi maçı ile sürdürmek istiyor. Peki, Atalanta Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler
Atalanta ve Real Madrid, kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş mücadeleden de galip ayrılan Real Madrid, bu karşılaşmadan da galip ayrılabilmek için sahada olacak. Peki, Atalanta Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bligiler
ATALANTA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Atalanta Real Madrid maçı 24 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
- Atalanta ile Real Madrid daha önce hiçbir resmi maçta karşı karşıya gelmemişti. İtalyan ekibi, Avrupa kupalarında bir İspanya temsilcisine rakip olduğu tek eşleşmede Valencia karşısında turu geçmeyi başarmıştı (2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turu).
- İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Real Madrid, daha önceki 16 ziyaretinden sadece üç galibiyetle dönebilmişti.
- Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 24'üncü kez eleme turlarına kalan Real Madrid, turnuva tarihindeki en uzun serinin sahibi. İspanya temsilcisi, hiçbir Avrupa turnuvasında boy gösteremediği son sezon olan 1996/97'den bu yana grup aşamalarında elenmiyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği ilk iki sezonda da gruptan çıkan Atalanta, turnuva tarihinde Sevilla'nın (2007/08 & 2009/10) ardından bunu başaran ikinci takım oldu.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasını iç saha galibiyeti alamadan tamamlayan tek ekip Atalanta (2B 1M).
- Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 maçtan da golsüz eşitlik çıkmazken; bu karşılaşmalarda taraflar toplam 53 gol kaydetti (Atalanta 27-26 Rakipler).