Atalanta ve Real Madrid, kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş mücadeleden de galip ayrılan Real Madrid, bu karşılaşmadan da galip ayrılabilmek için sahada olacak. Peki, Atalanta Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bligiler

ATALANTA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Atalanta Real Madrid maçı 24 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.