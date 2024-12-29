Atalanta puanı kurtardı, zirveyi kaybetmedi! Nicolo Zaniolo'dan enfes hareket

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İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio ve Atalanta karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmada Atalanta, Lazio ile 1-1 berabere kaldı ve 2024'ü lider tamamladı.

Ev sahibi takım Lazio, 27. dakikada Dele-Bashiru'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Atalanta ise 88. dakikada Brescianini'nin golüyle maçın skorunu belirledi: 1-1.

ZANIOLO'DAN ENFES PAS

Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo, müsabakanın 65. dakikasında De Ketelaere'nin yerine oyuna dahil oldu.

Marco Brescianini'nin golü öncesinde harika bir asist pası veren Nicolo Zaniolo, takımının 1 puan kazanmasında önemli rol oynadı.

ATALANTA LİDER KAPATTI

Atalanta, 1 maç fazlasıyla puanını 41 yaptı ve yeni yıla 1 maçta eksiği bulunan Inter'in 1 puan önünde lider girdi. Lazio ise puanını 35 yaptı.

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Atalanta, Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese'ye konuk olacak. Lazio ise derbide Roma ile karşılaşacak.