×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Atalanta puanı kurtardı, zirveyi kaybetmedi! Nicolo Zaniolo'dan enfes hareket

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Atalatanta#Serie A
Atalanta puanı kurtardı, zirveyi kaybetmedi Nicolo Zaniolodan enfes hareket
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 00:57

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Atalanta, deplasmanda karşılaştığı Lazio ile 1-1 berabere kaldı ve 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Lazio deplasmanında 1 puanı son anlarda kurtaran Atalanta, zirveyi bırakmazken Nicolo Zaniolo izleyenleri mest etti.

Haberin Devamı

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio ve Atalanta karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmada Atalanta, Lazio ile 1-1 berabere kaldı ve 2024'ü lider tamamladı.

Ev sahibi takım Lazio, 27. dakikada Dele-Bashiru'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Atalanta ise 88. dakikada Brescianini'nin golüyle maçın skorunu belirledi: 1-1.

Gözden KaçmasınHakan Çalhanoğlu attı, Inter farka gittiHakan Çalhanoğlu attı, Inter farka gitti!Haberi görüntüle

ZANIOLO'DAN ENFES PAS

Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo, müsabakanın 65. dakikasında De Ketelaere'nin yerine oyuna dahil oldu.

Marco Brescianini'nin golü öncesinde harika bir asist pası veren Nicolo Zaniolo, takımının 1 puan kazanmasında önemli rol oynadı.

ATALANTA LİDER KAPATTI

Atalanta, 1 maç fazlasıyla puanını 41 yaptı ve yeni yıla 1 maçta eksiği bulunan Inter'in 1 puan önünde lider girdi. Lazio ise puanını 35 yaptı.

Haberin Devamı

Atalanta, Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese'ye konuk olacak. Lazio ise derbide Roma ile karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Atalatanta#Serie A

BAKMADAN GEÇME!