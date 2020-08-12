Atalanta Paris Saint-Germain maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde ilk kez ağustos ayında grup sonrası eleme maçı oynanıyor. Daha önce herhangi bir sezonda oynanan son maç 13 Haziran 1956'daki Real Madrid-Reims karşılaşmasıydı.

Atalanta ile PSG, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşıyor. Atalanta daha önce Fransız temsilcilerine sadece bir kez rakip olurken; 2017/18 Avrupa Ligi gruplarında Lyon'u evinde 1-0 yendi, deplasmandan 1-1'lik beraberlikle döndü.

Şampiyonlar Ligi tarihinde İtalyan takımlarına rakip olduğu hiçbir maçı kazanamayan PSG, bu altı karşılaşmada da kalesinde gol gördü.

Atalanta, Lazio'dan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı ilk sezon oynadığı ilk üç maçı kaybedip çeyrek finale yükselen ilk İtalyan temsilcisi oldu.

2015/16 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükselen PSG, bu turnuvada yarı finali en son 1994/95'te görmüş ve Milan'a elenmişti.

PSG son beş ayda sadece iki resmi maç oynarken; Atalanta toplam 13 karşılaşmaya çıktı ve dokuz galibiyet aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dört maçı kazanan Atalanta, Bayern Münih ile birlikte devam eden en uzun serinin sahibi. Bir önceki turda Valencia'ya iki maçta sekiz gol atan İtalyan ekibi, grupta çıktığı altı karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol sevinci yaşayabilmişti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar arasında en fazla gol yiyen (16) ve kalesinde en yüksek gol beklentisi gören takım Atalanta.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 32 maçta da gol atan PSG, turnuvada devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Fransız ekibinin gol sevinci yaşayamadığı son karşılaşma, 2015/16 sezonu çeyrek finalinde Manchester City maçıydı.

Atalanta Paris Saint-Germain maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Atalanta Paris Saint-Germain maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son yedi golün beşini kaydeden Josip Ilicic, aynı zamanda bu sezon turnuvada en fazla penaltı kazanan oyuncu durumunda.

Neymar, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son 16 maçta 12 gol attı. 2014/15'ten bu yana Brezilyalı yıldızdan daha yüksek sayıya ulaşan sadece üç isim var: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski.