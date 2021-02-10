Atalanta Napoli maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı..

Gian Piero Gasperini'nin takımı, Napoli'yi mağlup ederek 58 yıllık kupa hasretine son vermeye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Atalanta son olarak 2 yıl önce finale adını yazdırmış ancak Lazio'ya mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

Rakibine karşı sahasında istediği avantajı elde edemeyen Gennaro Gattuso'nun öğrencileri ise İtalya Kupası'nı üst üste 2'nci kez kazanmanın peşinde.

Napoli, geçen yıl finalde Juventus'u yenerek 6 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşmıştı. İki takım arasında ligde oynanan son maçı, Napoli evinde 4-1 kazanmıştı.

ATALANTA NAPOLİ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atalanta ile Napoli arasındaki kritik mücadele, Azzurri d'İtalia Stadı'nda oynanacak. Saat 22.45'te başlayacak karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.