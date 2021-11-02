Atalanta Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz iç saha maçının sadece ikisini kaybeden ve son karşılaşmada Young Boys'u 1-0 mağlup eden Atalanta, üst üste iki galibiyeti sadece bir kez alabildi.Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç deplasman maçını kaybeden Manchester United, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste dört dış saha yenilgisi almadı. Duvan Zapata, Atalanta'nın son iki Şampiyonlar Ligi sezonunda attığı dört iç saha golünün üçüne doğrudan katkı sağladı.

Bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı üç Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy'dan bu yana 4+ maçlık seri yakalayan ilk Kırmızı Şeytanlar oyuncusu olmak istiyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla deplasman golü atan oyuncu olan Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla çıktığı son üç dış saha maçında da rakip fileleri havalandırdı.

ATALANTA MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Atalanta Manchester United maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.