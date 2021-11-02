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Atalanta Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Şampiyonlar Ligi#Atalanta#Manchester United
Atalanta Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda

Atalanta Manchester United maçı ile iki takım Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. İngiliz takımlarına rakip olduğu beş Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanan Atalanta, tek galibiyetini geçen sezon Liverpool'u yenerek aldı. Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarıyla oynadığı son 11 maçın sadece birini kaybeden Manchester United, son altı karşılaşmanın beşinden galip ayrıldı. Avrupa kupaları tarihinde İngiliz takımlarını üç kez konuk eden Atalanta, Manchester United ile iç sahada ilk kez karşılaşmaya hazırlanıyor. Manchester United, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 150 maça çıkan dördüncü takım olacak. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Atalanta Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz iç saha maçının sadece ikisini kaybeden ve son karşılaşmada Young Boys'u 1-0 mağlup eden Atalanta, üst üste iki galibiyeti sadece bir kez alabildi.Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç deplasman maçını kaybeden Manchester United, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste dört dış saha yenilgisi almadı. Duvan Zapata, Atalanta'nın son iki Şampiyonlar Ligi sezonunda attığı dört iç saha golünün üçüne doğrudan katkı sağladı.

Bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı üç Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy'dan bu yana 4+ maçlık seri yakalayan ilk Kırmızı Şeytanlar oyuncusu olmak istiyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla deplasman golü atan oyuncu olan Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla çıktığı son üç dış saha maçında da rakip fileleri havalandırdı.

ATALANTA MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Atalanta Manchester United maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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#Şampiyonlar Ligi#Atalanta#Manchester United

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