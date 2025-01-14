Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de mi? (İtalya Ligi Serie A) Atalanta Juventus muhtemel 11'ler

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Atalanta ile Juventus, İtalya Ligi Serie A'nın 19. haftasında kozlarını paylaşacak. Atalanta Juventus maç kadrosu müsabaka öncesi araştırmalar arasında yer alıyor. Atalanta, ligde evinde oynadığı son 6 maçı kazanırken; son 14 lig maçını ise kaybetmedi. Juventus, bu sezon Serie A’da 7 galibiyet, 12 beraberlikle namağlup olan tek takım. Juventus, Atalanta deplasmanında oynadığı son 5 maçı kaybetmedi. Peki, Atalanta Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı? İşte, Atalanta Juventus maçı canlı izle bilgisi...

ATALANTA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

14 Ocak Salı akşamı TSİ 22.45'te başlayacak olan Atalanta - Juventus maçı, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

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KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Kritik mücadelede Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da ilk 11'de oynaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, De Ketelaere

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Locatelli, Thuram; Kenan Yıldız, Koopmeiners, Weah; Gonzalez