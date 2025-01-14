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Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de mi? (İtalya Ligi Serie A) Atalanta Juventus muhtemel 11'ler

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#Atalanta - Juventus#Kenan Yıldız#İtalya Ligi Serie A
Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kenan Yıldız ilk 11de mi (İtalya Ligi Serie A) Atalanta Juventus muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 12:35

İtalya Ligi Serie A'nın 19. haftasında Atalanta ile Juventus karşı karşıya gelecek. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Gewiss Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadeleyi hakem Daniele Doveri yönetecek. Peki, Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Atalanta Juventus maçı muhtemel 11'ler

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Atalanta ile Juventus, İtalya Ligi Serie A'nın 19. haftasında kozlarını paylaşacak. Atalanta Juventus maç kadrosu müsabaka öncesi araştırmalar arasında yer alıyor. Atalanta, ligde evinde oynadığı son 6 maçı kazanırken; son 14 lig maçını ise kaybetmedi. Juventus, bu sezon Serie A’da 7 galibiyet, 12 beraberlikle namağlup olan tek takım. Juventus, Atalanta deplasmanında oynadığı son 5 maçı kaybetmedi. Peki, Atalanta Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı? İşte, Atalanta Juventus maçı canlı izle bilgisi...

ATALANTA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

14 Ocak Salı akşamı TSİ 22.45'te başlayacak olan Atalanta - Juventus maçı, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kenan Yıldız ilk 11de mi (İtalya Ligi Serie A) Atalanta Juventus muhtemel 11ler

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Kritik mücadelede Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da ilk 11'de oynaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, De Ketelaere

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Locatelli, Thuram; Kenan Yıldız, Koopmeiners, Weah; Gonzalez

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#Atalanta - Juventus#Kenan Yıldız#İtalya Ligi Serie A

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