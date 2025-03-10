Atalanta, Juventus deplasmanında gol oldu yağdı! Kenan Yıldız...

Haberin Devamı

Juventus, İtalya Serie A'nın 28. haftasında Atalanta'yı sahasında konuk etti.

Bu sezon ligde beklentilerin altında kalan Juventus, Atalanta'ya 4-0 mağlup oldu.

Müsabakanın 29. dakikasında Retegui'nin penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstün giden konuk ekip, ikinci yarıda 46. dakikada Marten de Roon, 66. dakikada Zappacosta ve 77. dakikada Lookman'ın golleriyle farka gitti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız ise ikinci yarının başında yerini Koopmeiners'a bıraktı ve 45 dakikada sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte 5 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlubiyet yaşayan Juventus, 52 puan ile 4. sırada kaldı. Gasperini yönetimindeki Atalanta ise haftayı 58 puanla 3. basamakta kapattı.

Serie A'nın 29. haftasında Juventus, deplasmanda Fiorentina'nın konuğu olacak. Atalanta ise dev maçta Inter'i konuk edecek.