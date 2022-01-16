Atalanta 0-0 Inter / Maç sonucu

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Milli futbolcularımız Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nu karşı karşıya getiren maçta her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Müsabakada gol sesi çıkmazken 50 puana yükselen Inter liderliğini sürdürdü. Atalanta ise 42 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Merih Demiral karşılaşmada 90 dakika görev alırken Çalhanoğlu ise 66 dakika sahada kaldı.

Atalanta: Musso, Merih Demiral, Palomino, Djimsiti, De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pezzella, Pasalic, Pessina, Muriel

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Alexis Sanchez, Dzeko.