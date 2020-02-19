Atalanta evinde Valencia'yı darmadağın etti

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 16. dakikada Hans Hateboer'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Atalanta 42. dakikada Josip Ilicic'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıda bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Atalanta fırtınası esmeye devam etti. 57. dakikada bu kez Remo Freuler sahneye çıktı ve takımını zorlu maçta iyice rahatlattı. 62. dakikada maçın ilk golünün sahibi Hans Hateboer bir kez daha sahneye çıktı ve Valencia'nın umutlarını bitiren golü kaydetti: 4-0

Valencia'nın tek golünü ise 66. dakikada Denis Cheryshev kaydetti.

Bu maçın rövanşı 10 Mart Salı günü İspanya'da oynanacak.