Atalanta-Arsenal maçına Türkiye'nin en yüksek oranları Misli'de! Öne çıkan istatistikler, uzman iddaa yorumu burada...

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Özellikle geçen sezona damga vurarak Avrupa’da kupa kaldırma başarısı gösteren Atalanta, son yılların formda ekibi olarak adından sıkça söz ettirse de tecrübeli teknik adam Gian Piero Gasperini yönetiminde sezona iyi başlayamadı. İtalyan ekibi çıktığı 5 resmi maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak beklenen performansı gösteremedi.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde altı maçta dört galibiyetle PSV Eindhoven, Lens ve Sevilla'nın önünde grubu birinci bitiren Arsenal, çeyrek finalde Bayern Münih'e yenilerek elendi. Her sezona büyük umutlarla başlayan Mikel Arteta’nın öğrencileri, 14 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalmayı başardı. Bu sezona da hızlı bir giriş yapan İngiliz ekibi, Premier Lig’de oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

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Ev sahibi Atalanta’da Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca, Rafael Toloi, Ben Godfrey ve Giorgio Scalvini’nin sakatlıklarından ötürü Arsenal karşısında oynaması beklenmiyor. Konuk ekip Arsenal’de ise Mikel Merino, Martin Odegaard, Kieran Tierney, Takehiro Tomiyasu ve Oleksandr Zinchenko’nun sakatlıkları bulunuyor.

İki takım da yeni formatta ilk maçlarına çıkıyor. Atalanta’nın grubunda Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Arsenal, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stuttgart bulunuyor. Arsenal’in rakipleri ise Paris Saint-Germain, Inter, Atalanta, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Sporting, Monaco, Girona.

Atalanta’nın Arsenal’i konuk edeceği mücadele bugün saat 22:00’da başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetirken yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek.

"Atalanta – Arsenal" maçında Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!





ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Atalanta’nın oynadığı son 5 maçın 4’ü 2.5 Üst bitti.

- Atalanta son 5 maçta kalesinde 10 gol gördü.

- Arsenal’in oynadığı son 5 maçın 5 de 2.5 Alt bitti.

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- Atalanta'da Ademola Lookman, oynadığı son 12 maçın 9'unda en az 1 tane kaleyi bulan şut çekti.

- Maçın hakemi Clement Turpin, bu sezon 10 karşılaşma yönetti. (20 sarı kart)

MİSLİ YAZARI MERT ARTUN’NUN YORUMU

Arsenal’de kaptan Martın Odegaard’ın bir süre daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı maç öncesi toplantısında. Saka ve Calafiori maçta forma giyebilecek durumda. Ev sahibinde de forvet Scamacca ve Scalvini uzun süredir yok. Hafta sonu iç sahada 2 kez yenik düşmelerine rağmen Fiorentina’yı 3-2 yendiler. Arsenal bu sezon ligde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek golü 10 kişi oynarken Brighton’dan yedi. Atalanta’nın geçen sezon Liverpool’u elediği maç hala hafızalarımızda taze. Zorlu bir deplasman olacak Arteta’nın ekibi için. Atalanta bugüne kadar 23 ŞL maçına çıktı ve bu maçlardaki gol ortalaması 3.6. Ben gollü bir beraberlik çıkma ihtimalini yüksek gördüğüm için KG var seçeneğinden yana kullanıyorum tercihimi.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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