Atalanta-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta-Arsenal maçı hangi kanalda?

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Atalanta ve Arsenal, bu akşam karşı karşıya geliyor. Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta ve Arsenal maçı canlı yayın izle ekranı...

ATALANTA-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Arsenal'i konuk ediyor.

Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.