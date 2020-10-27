Deplasmanda oynadığı son altı Şampiyonlar Ligi maçında mağlubiyet almayan Ajax, daha uzun bir seriyi en son Mart 1997'de yakalamıştı. Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı 10 maçta 21 gol atan Atalanta'dan daha yüksek gol ortalamasına sahip tek takım Real Madrid.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki karşılaşmayı da kaybeden Ajax, Kasım 2014'ten bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor. Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Atalanta'dan daha fazla isabetli şut çeken tek takım Barcelona'ydı.

Atalanta forması giyen Josip Ilicic, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçta altı gole doğrudan katkı sağladı. İtalyan ekibi, bu üç karşılaşmada da dörder gol sevinci yaşamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki maçta üç golde pay sahibi olan Atalanta forveti Duvan Zapata, daha önceki dokuz karşılaşmadaki toplam gol katkısını geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 karşılaşmada gol atamayan Ajax oyuncusu Dusan Tadic, görev aldığı ilk sekiz maçta fileleri altı kez havalandırmıştı.

Atalanta Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atalanta Ajax maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.