Atalanta 2 - 2 Manchester United (Maç özeti)

Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki 4. maçında Atalanta, Manchester United'ı konuk etti.
İngiliz ekibiyle oynadığı ilk maçta 2-0 öne geçmesine karşın 3-2 mağlup olan Atalanta, bu kez de Ronaldo'ya engel olamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Atalanta'nın gollerini 12. dakikada Ilicic ve 56. dakikada Zapata kaydetti. United'a 1 puanı, 45+1 ve 90+1'de Ronaldo'nun golleri getirdi.
Milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Atalanta, grupta puanını 5'e yükseltti. United ise puanını 7 yaptı.
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
Dinamo Kiev 0 - 1 Barcelona
Bayern Münih 5 - 2 Benfica
Villarreal 2 - 0 Young Boys
Sevilla 1 - 2 Lille
Juventus 4 - 2 Zenit
Wolfsburg 2 - 1 Salzburg
Malmö 0 - 1 Chelsea