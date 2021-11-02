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Atalanta 2 - 2 Manchester United (Maç özeti)

#Şampiyonlar Ligi#Atalanta#Manchester United
Atalanta 2 - 2 Manchester United (Maç özeti)

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı konuk etti. Manchester United 1 puanı, Cristiano Ronaldo'nun golüyle kurtardı.

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Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki 4. maçında Atalanta, Manchester United'ı konuk etti.

İngiliz ekibiyle oynadığı ilk maçta 2-0 öne geçmesine karşın 3-2 mağlup olan Atalanta, bu kez de Ronaldo'ya engel olamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Atalanta'nın gollerini 12. dakikada Ilicic ve 56. dakikada Zapata kaydetti. United'a 1 puanı, 45+1 ve 90+1'de Ronaldo'nun golleri getirdi.

Milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Atalanta, grupta puanını 5'e yükseltti. United ise puanını 7 yaptı.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

Dinamo Kiev 0 - 1 Barcelona
Bayern Münih 5 - 2 Benfica
Villarreal 2 - 0 Young Boys
Sevilla 1 - 2 Lille
Juventus 4 - 2 Zenit
Wolfsburg 2 - 1 Salzburg
Malmö 0 - 1 Chelsea

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#Şampiyonlar Ligi#Atalanta#Manchester United

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