Atalanta 1 - 1 Juventus (Maç özeti ve goller)

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İtalya Ligi Serie A'da 25. hafta karşılaşmasında Atalanta, Juventus'u ağırladı.



Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Atalanta'nın golünü 76. dakikada Malinovsky kaydetti. Juventus'un sayısı 90+2. dakikada Danilo'dan geldi.



Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Atalanta, 44 puanla 5. sırada yer aldı. Juventus ise 46 puanla 4. sırada yer buldu.



Atalanta, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Juventus ise Torino'yu ağırlayacak.