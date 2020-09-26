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GeriFutbol Atakaş Hataysporlu futbolcu Diouf: 'İnanılmaz yardım ettiler'
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 19:45 | Son Güncelleme:

Atakaş Hataysporlu futbolcu Diouf: 'İnanılmaz yardım ettiler'

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Atakaş Hataysporlu futbolcu Diouf: 'İnanılmaz yardım ettiler'
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Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un tek golünü atan Mame Biram Diouf, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Diouf, "Kendi evimizde oynuyorduk. Bunun bilinciyle sahaya çıktık ve 3 puanı aldık." dedi.

Galibiyete ihtiyaçları olduğunu ve maçın tek golünü atmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Diouf, "Tanrı da bize yardım etti ve 3 puanı aldık. Tabii ki o anlar futbolcunun olmak istediği anlar. Ben de o anın içindeydim ama takım arkadaşlarıma bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz yardım ettiler." ifadelerini kullandı.

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