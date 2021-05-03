Atakaş Hatayspor'dan Covid-19 yalanlaması!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile karşılaşırken Hatayspor'da 3 kişide Covid-19'a rastlanıldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili olara NTV'ye konuşan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Beşiktaş maçından sonra yapılan testlerde 2 futbolcu ve 1 personelin testlerinin pozitif çıktığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor." dedi.

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