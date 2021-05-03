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Futbol
Haber Giriş: 03.05.2021 - 19:17 | Son Güncelleme:

Atakaş Hatayspor'dan Covid-19 yalanlaması!

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Atakaş Hatayspor'dan Covid-19 yalanlaması!

Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beşiktaş maçından sonra yapılan testlerde 2 oyuncu ve 1 personelde pozitif vakalara rastlandığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile karşılaşırken Hatayspor'da 3 kişide Covid-19'a rastlanıldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili olara NTV'ye konuşan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Beşiktaş maçından sonra yapılan testlerde 2 futbolcu ve 1 personelin testlerinin pozitif çıktığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Atakaş Hatayspordan Covid-19 yalanlaması

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