Atakaş Hatayspor'dan Covid-19 yalanlaması!
Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beşiktaş maçından sonra yapılan testlerde 2 oyuncu ve 1 personelde pozitif vakalara rastlandığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile karşılaşırken Hatayspor'da 3 kişide Covid-19'a rastlanıldığı iddia edildi.
Konuyla ilgili olara NTV'ye konuşan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Beşiktaş maçından sonra yapılan testlerde 2 futbolcu ve 1 personelin testlerinin pozitif çıktığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor." dedi.
100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...