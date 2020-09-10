AA
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Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir mesaisi sürüyor
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular idmanda pas ve hava topu çalıştı. Antrenman taktik uygulamalarıyla sona erdi.
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