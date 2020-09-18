AA
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Atakaş Hatayspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman,
ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alan çalışması ve teknik idmanla devam eden antrenman, taktik uygulamalarıyla sona erdi.
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