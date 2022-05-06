Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçında Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarını tutamadı

#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Süper Lig
Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçında Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarını tutamadı

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıllık şampiyonluk özlemine bu sezon son veren Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olurken mücadele öncesi büyük jest yapıldı. Hataysporlu oyuncular, Trabzonsporlu futbolcuları alkışlarla karşılarken Ahmet Ağaoğlu duygusal anlar yaşadı.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor'u konuk eden Atakaş Hatayspor, mücadele öncesi sahalarda görmek istediğimiz türden bir jest yaptı.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, yaptığı açıklamada, bordo mavili oyuncuları alkışlayacaklarını söylerken Hataysporlu oyuncular şampiyon takımı kutladı.

Müsabaka öncesi karşılık olarak dizilen Hatayspor futbolcular, sahaya çıkan bordo mavili oyuncuları alkışlarla karşıladı.

Trabzonsporlu oyuncular da Hatayspor takımının bu jestini alkışlarla karşılık verirken tribünde oturan Başkan Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarını tutamadı.

Trabzonspor'un başında 4 yılda 3. kupasını kazanan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Hataysporlu oyuncuların hamlesi sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Gözden Kaçmasın

Hatayspor 1-1 Trabzonspor (Maçın özeti)Hatayspor 1-1 Trabzonspor (Maçın özeti)Haberi görüntüle

Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçında Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarını tutamadı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya
Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz" derken... ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya
Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz" derken... ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık