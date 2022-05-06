Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçında Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarını tutamadı

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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor'u konuk eden Atakaş Hatayspor, mücadele öncesi sahalarda görmek istediğimiz türden bir jest yaptı.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, yaptığı açıklamada, bordo mavili oyuncuları alkışlayacaklarını söylerken Hataysporlu oyuncular şampiyon takımı kutladı.

Müsabaka öncesi karşılık olarak dizilen Hatayspor futbolcular, sahaya çıkan bordo mavili oyuncuları alkışlarla karşıladı.

Trabzonsporlu oyuncular da Hatayspor takımının bu jestini alkışlarla karşılık verirken tribünde oturan Başkan Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarını tutamadı.

Trabzonspor'un başında 4 yılda 3. kupasını kazanan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Hataysporlu oyuncuların hamlesi sonrası gözyaşlarını tutamadı.