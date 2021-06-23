MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAtakaş Hatayspor kongreye gidiyor
GeriFutbol Atakaş Hatayspor kongreye gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 23.06.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Atakaş Hatayspor kongreye gidiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atakaş Hatayspor kongreye gidiyor

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, olağan genel kurul kararı aldıklarını bildirdi. Bordo-beyazlı kulüp, 9 Temmuzda kongreye gidecek.

Atakaş Hatayspor Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada olağan genel kurul kararı aldıklarını bildirdi. Kulübün açıklamasında, "Atakaş Hatayspor Yönetim Kurulu, Nihat Tazearslan başkanlığında, dernek merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararı oy çokluğuyla almıştır. Derneğimiz Olağan Genel Kurulunun, 09.07.2021 tarihinde Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK salonunda saat 18:00de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16.07.2021 tarihinde, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündemle toplanmasına karar verilmiştir" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi