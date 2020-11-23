Atakaş Hatayspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü.



Antrenmanda Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular, yenileme, diğer oyuncular ise pas ve dar alan çalışması yaptı. Atakaş Hatayspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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