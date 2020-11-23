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GeriFutbol Atakaş Hatayspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 17:40 | Son Güncelleme:

Atakaş Hatayspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

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Atakaş Hatayspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı
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Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 25 Kasım Çarşamba günü sahasında Karacabey Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmanda Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular, yenileme, diğer oyuncular ise pas ve dar alan çalışması yaptı. Atakaş Hatayspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Atakaş Hatayspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

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