Atakaş Hatayspor, kaleci Munir Mohand Mohamedi'yi transfer etti
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kaleci Munir Mohand Mohamedi'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz geçtiğimiz sezon İspanya LaLiga 2 ekiplerinden Malaga Kulübünde forma giyen, kaleci Munir Mohand Mohamedi ile 2 1 yıllık sözleşme imzaladı. Osman Çalgın Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine onursal başkanımız Lütfü Savaş, başkanımız Nihat Tazearslan ve teknik direktörümüz Ömer Erdoğan katıldı. Munir’e ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun.” denildi
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