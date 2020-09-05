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GeriFutbol Atakaş Hatayspor, kaleci Munir Mohand Mohamedi'yi transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 23:56 | Son Güncelleme:

Atakaş Hatayspor, kaleci Munir Mohand Mohamedi'yi transfer etti

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Atakaş Hatayspor, kaleci Munir Mohand Mohamedi'yi transfer etti
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kaleci Munir Mohand Mohamedi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz geçtiğimiz sezon İspanya LaLiga 2 ekiplerinden Malaga Kulübünde forma giyen, kaleci Munir Mohand Mohamedi ile 2 1 yıllık sözleşme imzaladı. Osman Çalgın Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine onursal başkanımız Lütfü Savaş, başkanımız Nihat Tazearslan ve teknik direktörümüz Ömer Erdoğan katıldı. Munir’e ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun.” denildi

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