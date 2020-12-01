Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de 10. haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor, 11. haftada Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Antakya Atatürk Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular top kapma, pas ve dar alan çalışması yaptı.
Antrenmanı kulüp yöneticileri de takip etti.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.
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