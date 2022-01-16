Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçındaki 11'ler

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Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray , yeni hocası Domenec Torrent'le ilk karşılaşmasını Hatayspor ile gerçekleştirecek. Son 9 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 27 puanla 13. sırada yer alan Galatasaray, Hatayspor'a karşı üstünlük sağlama peşinde.

İLK 11L'ER

Hatayspor: Abdullah, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, Kamara, Saint-Louis, Lobzhanidze, Diouf

Galatasaray: İsmail, Boey, Alpaslan, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Halil

Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak Hatayspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

6 eksik

Galatasaray, Hatayspor maçında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Işık Kaan Arslan’ın sakatlıkları bulunurken, Victor Nelsson sarı kart cezasından dolayı, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed de Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunması nedeniyle Hatay müsabakasında olamayacak.

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4. randevu



Hatayspor ile Galatasaray oynayacakları maçla birlikte Süper Lig’de dördüncü kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar ise bir kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1’lik skorla kazandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 5 golüne, Hatay ekibi 4 golle karşılık verdi.

3 futbolcu sınırda



Galatasaray’da Hatayspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Berkan Kutlu, Hatay karşısında kart görmeleri halinde ligin 22. haftasında Nef Stadyumu’nda oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.



Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 9 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak evinde GZT Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu.