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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 23:37 | Son Güncelleme:

Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

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Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık yarım saat sürdü.

Atakaş Hatayspor, 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak

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