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GeriFutbol Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 19:38 | Son Güncelleme:

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, pas çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Atakaş Hatayspor, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak

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